Вночі росіяни знову атакували Одеську область
Вночі 21 липня на Одещині знову було неспокійно. Попередньо, окупанти випустили по регіону ракети.
У ніч на 21 липня росіяни здійснили декілька атак на Одеську область. Це підтверджують Повітряні сили та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
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Що відомо про нічну атаку на Одесу
- Вночі о 03:32 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Приблизно в той же час в регіоні пролунали невідомі вибухи.
- Вже о 04:23 Повітряні сили вдруге попередили про небезпеку, повідомивши про пуск ракет у напрямку Одещини. В області знову було гучно.
Згодом в ОК "Південь" повідомили, що росіяни випустили по регіону 4 крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Окупанти спрямовували ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту – все для того, щоб обійти систему ППО.
Внаслідок атаки 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Окупанти понівечили сільськогосподарську техніку та знищили 100 тонн гороху й 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства зазнали поранень.
Ба більше, вже під час рятувальних робіт росіяни запустили ще одну ракету тим же маршрутом у те ж саме місце, коли тривали рятувальні роботи. На щастя, люди встигли сховатися і вдалося обійтись без жертв. Проте під час обстрілу було знищено 2 пожежні машини ДСНС.
Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги,
– сказав голова ДСНС Сергій Крук.
Наслідки обстрілу Одеси: фото ДСНС та ОК "Південь"
Попередня атака ворога по Одесі вбила людину
- Це вже четверта нічна атака на Одесу поспіль. Зокрема днем раніше, 20 липня росіяни влучили в адмінбудівлю. Також пошкоджень в місті зазнали розташовані житлові будівлі, дитячий садок й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.
- Внаслідок цього обстрілу загинув 21-річний хлопець, який працював охоронцем будівлі, яку обстріляв ворог.
- Тієї ж ночі окупанти били по Одеській області, атакувавши об'єкти логістики. Також ворог обстріляв Миколаїв – загинула подружня пара, було пошкоджено чимало житлових будинків.