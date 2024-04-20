На жаль, прилітає не одна ракета: до якої тактики обстрілів Одеси вдався ворог

Росія продовжує регулярно обстрілювати Одещину. Запускають як ударні дрони, так і балістичні ракети. Ці атаки тривають ледь не кожного дня.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що сьогодні росіяни знову запустили балістичну ракету з тимчасово окупованого Криму.

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Наслідки удару ще уточнюються. Правоохоронці вже досліджують черговий воєнний злочин Росії. Важливо, що список постраждалих не збільшується.

Атаки стаються кожного дня

Як наголосив Братчук, 19 квітня окупанти вдарили по прифронтовій інфраструктурі. Унаслідок цього загорілися резервуари з агропромисловою продукцією, які мали йти до країн Африки та Азії.

Це був також удар по Сінгапуру. Тому що частина цього виробництва – саме сінгапурські інвестиції. Там майже 1000 робочих місць. А інвестиції становили понад 300 мільйонів доларів. Влучання принесло досить великі збитки,

– зазначив Братчук.

Загроза балістичних ударів є постійно. Є сподівання, що союзники посилять військову допомогу для України – і буде достатня кількість засобів ППО, які збивають балістику. Адже натепер окупанти буквально кожного дня завдають удари по Одесі та регіону.

Легше назвати дні, коли немає атак. Фактично кожного дня. Активізується повітряна розвідка ворога. Майже кожного дня знищуємо ворожі дрони. Так окупанти коригують удари балістикою. Як правило, це точкові удари. На жаль, прилітає не одна ракета. Щонайменше дві. Тому намагаємося максимально збивати ворожі дрони,

– зауважив Братчук.

Ситуація в Одесі: коротко