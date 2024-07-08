В "Охматдиті" загинула 30-річна лікарка зі Львова

Росія у понеділок, 8 липня, цілеспрямовано атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Однією із жертв атаки стала 30-річна лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук.

Вона народилася у Львові. В "Охматдиті" жінка працювала дитячим нефрологом.

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Дівчина була сиротою

Світлана Лук'янчук була сиротою. Вихованням дівчини займалася її рідна тітка.

Вона закінчила Національний медичний університет імені Богомольця, а згодом завершила інтернатуру.

Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять,

– повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Додамо, що наразі досі триває розбір завалів лікарні. Відомо про двох загиблих та 10 постраждалих. Вдалося врятувати 4 людини, з яких – 3 дитини.

Тим часом у відповідь на терористичну атаку Росії Київ ініціював надзвичайне засідання Радбезу ООН.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок російських обстрілів. Вічна та світла пам'ять!