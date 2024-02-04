Повторення історії з ринком у Донецьку: ворог заявив про обстріл пекарні в Лисичанську, 28 жертв
Російські загарбники заявили про обстріл пекарні в Лисичанську. Окупанти повідомляють про 28 жертв.
Окупанти традиційно звинуватили українських захисників нібито в ударі західною зброєю. Що відомо про наслідки обстрілу, про який пишуть росЗМІ, і що не так з заявами загарбників, передає 24 Канал.
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Обстріл пекарні в Лисичанську за версією окупантів
Ввечері 3 лютого окупанти заявили про обстріл пекарні в Лисичанську. Російське міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що нібито через "обстріл українськими військовими" у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні. Буцімто мирні жителі опинилися під завалами.
Окупанти розбирають завали: дивіться відео з мережі
Вранці пропагандисти писали, що пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і станом на 8 ранку продовжується. Розібрали близько 65% зруйнованих конструкцій.
За заявами ворожих ЗМІ, 10 людей врятували. Ще 28 нібито загинули. Зокрема, окупанти заявили, що серед жертв буцімто є дитина.
Наслідки обстрілу Лисичанська / Фото з "Новин Донбасу"
Росіяни вдаються до провокацій, щоб світ не передава Україні зброю для захисту
- Гауляйтер псевдореспубліки заявив про нібито "обстріл з HIMARS". Уже не вперше Росія намагається звинуватити Україну в нібито обстрілах цивільних. Однак, важливо розуміти, що окупанти дуже часто вдаються до провокації. Агресор намагається зробити все, щоб Захід не передав Україні зброю для захисту від російських обстрілів.
- Так, у січні російські загарбники звинувачували Україну в нібито обстрілі ринку в Донецьку. Тоді пропагандисти також писали про 25 загиблих і нібито десятки поранених.
- У ЗСУ відреагували на чергову російську брехню. Наголосили, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Також підкреслили, що Росії доведеться відповідати за життя українців, які вона відібрала.
- Також Росія звинуватила Україну у збитті Іл-76. Окупанти заявили про нібито удар західною зброєю. Окрім того, вкотре порушили питання, щоб партнери не передавали нічого Україні.
- Аналітики ISW зауважили, що Росія використовує катастрофу Іл-76, щоб послабити Україну та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку нашій державі.
- Начальник ГУР заяв, що Росія надала недостатньо доказів для підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи з Іл-76. Кирило Буданов сказав, якщо все так, як кажуть окупанти, то перше, що вони повинні були зробити, це показати жахливу картинку. Зокрема, поле, вкрите трупами. І показати це всьому світу.
- Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що вже неодноразово фіксувався так званий "дружній вогонь", – збиття російською "ПеВеО" своїх же літаків.
- Зауважимо, що Україна вимагає міжнародного розслідування щодо падіння Іл-76.