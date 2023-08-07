У Покровську загинув заступник глави ДСНС Донеччини: половину життя віддав службі

Російські військові 7 серпня вчинили чергову терористичну атаку по Покровську. Внаслідок обстрілу загинув заступник голови ДСНС Донеччини.

Його життя забрав повторний обстріл. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У Покровську загинув заступник глави ДСНС Донеччини

Клименко розповів про наслідки ворожого обстрілу по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинули 4 людини, а ще 31 – постраждала.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних – травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору,

– повідомив міністр.

Станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31, з них:

19 працівників поліції,

5 рятувальників ДСНС,

1 дитина.

Дивіться фото з місця ворожого обстрілу / Фото ДСНС

"Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка – полковника служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області", – написав Клименко.

Він додав, що полковнику було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.

"Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Непоправна втрата", – підсумував міністр.

Про загибель рятувальника також розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців.

"Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. Вічна пам'ять", – зазначив глава держави.

Також ворожий обстріл прокоментував голова ДСНС України Сергій Крук.

"На жаль, під час повторного обстрілу загинув співробітник ДСНС, який прибув на місце події. Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Надзвичайники та всі служби працюють на місці. Рятуємо людей", – написав Крук.



Андрій Омельченко загинув у Покровську / Фото Ігоря Клименка

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Росія намагається перетворити Донбас на руїни

Першим про терористичний обстріл Покровська повідомив президент Володимир Зеленський.

Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви,

– зазначив президент.

Він додав, що на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби – вони намагаються врятувати цивільних.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто б'ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів", – наголосив Зеленський.

Український лідер підсумував, що Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні.