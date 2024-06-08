На Полтавщині померла жінка, врятована з-під завалів

Російські війська вдень 7 червня цинічно обстріляли Полтавський район. На жаль, жінка, яку врятували з-під завалів, померла у лікарні.

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією, було влучання у приватний будинок.

Читайте також Що Путін може готувати на 9 червня: Черник проаналізував дії окупантів і заяви диктатора

Внаслідок обстрілу на Полтавщині загинула жінка

Після атаки очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Однак вже зранку 8 червня стало відомо, що жінка померла.

На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя – наш спільний біль,

– написав Пронін.

Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.

Росіяни не вперше атакують Полтавську область

Вночі 5 червня окупанти обстріляли Полтавську область та застосували для атаки України свої "Шахеди". Внаслідок цього в області було влучання у промисловий об'єкт.

Тоді очільник Полтавської ОВА наголосив, що також було відомо про 1 постраждалого. Однак цей чоловік від госпіталізації відмовився.

До цього окупанти також атакували Полтавську область 1 червня вночі. На щастя, в ту ніч обійшлося без руйнувань та постраждалих.