На Полтавщині померла жінка, врятована з-під завалів
Джерело:Філіп Пронін
Російські війська вдень 7 червня цинічно обстріляли Полтавський район. На жаль, жінка, яку врятували з-під завалів, померла у лікарні.
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією, було влучання у приватний будинок.
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Внаслідок обстрілу на Полтавщині загинула жінка
Після атаки очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.
Однак вже зранку 8 червня стало відомо, що жінка померла.
На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя – наш спільний біль,
– написав Пронін.
Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Росіяни не вперше атакують Полтавську область
- Вночі 5 червня окупанти обстріляли Полтавську область та застосували для атаки України свої "Шахеди". Внаслідок цього в області було влучання у промисловий об'єкт.
- Тоді очільник Полтавської ОВА наголосив, що також було відомо про 1 постраждалого. Однак цей чоловік від госпіталізації відмовився.
- До цього окупанти також атакували Полтавську область 1 червня вночі. На щастя, в ту ніч обійшлося без руйнувань та постраждалих.