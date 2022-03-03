Обстріл ракетами у Чернігові: з-під завалів будинків дістали тіла 22 людей
3 березня 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Російські окупанти атакували Чернігів – обстріляли місто великокаліберними ракетами. Внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вже дістали тіла 22 осіб.
Рятувальні роботи продовжуються, тож кількість жертв може зрости.
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Дивіться фото наслідків обстрілу у Чернігові:
Нагадаємо, що окупанти 3 березня знову атакували Чернігів. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки. Попередньо, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм.
Ситуація у Чернігові: основне
- Вдень 3 березня російські війська нанесли удар по житлових будинках Чернігова. Згодом у мережі показали моторошні кадри моменту та наслідків вибуху.
- За словами міського голови Владислава Атрошенка, ворог розстрілює Чернігів великокаліберними ракетами. Крім цього – наносить авіаудари.
- "Подібних втрат Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами 23 – 25 серпня 1941 року. Тепер такі ж злочини проти міста та людства наносять росіяни", – зазначив мер.
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