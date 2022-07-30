росіяни атакували ремонтну базу залізниці у Бахмуті: загинув чоловік

У ніч проти 30 липня російські війська обстріляли станцію ремонту залізниці, що у місті Бахмуті на Донеччині. Внаслідок удару ворога загинув чоловік, під руїнами можуть перебувати ще люди.

Наразі в Бахмуті, на захопленні якого зосередились росіяни, тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Двоповерхова будівля перетворилась на руїни.

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Під завалами знайшли загиблого

З-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка, наразі його ідентифіковують. Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть перебувати двоє людей.

Руїни розбирають 16 співробітників ДСНС та 4 одиниці техніки. Також вони використовують автокран, який надали місцеві органи влади.

Обстріл станції ремонту в Бахмуті / Фото ДСНС України:

Вночі ворог обстріляв Слов'янськ

Вночі під ворожий вогонь також потрапив Слов'янськ. Пошкоджений автовокзал та прилеглі до нього будівлі. На щастя, жертв та поранених немає. Проте мер Вадим Лях таки закликав місцевих жителів подбати про власну безпеку та виїхати.

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