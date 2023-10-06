Телефон грав "Червону калину" в мішку із тілом: відео з місця удару по селу Гроза

Україна продовжує дізнаватися подробиці страшного удару по Харківщині 5 жовтня. Там у четвер Росія поцілила по кафе в селі Гроза, де поминали військового.

Наразі відомо про 51 загиблого, декілька людей пропали безвісти. Поліція ідентифікувала вже понад 30 загиблих, і ця робота триває. 24 Канал побував на місці чергового моторошного злочину загарбників.

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Що говорять свідки

Олександр Муховатий втратив трьох членів родини – брата, невістку і матір. Чоловік живе у сусідньому селі, брат пішов на похорон військового, з яким товаришував у дитинстві.

Тільки брата знайшли, та й то по паспорту, що в нього був у кармані джинсів. А так дістали тільки нижню половину тулуба. Верхньої половини немає. Там ще лежать рештки, які неможливо опізнати, може, там мама, може, невістка. У кожній сім'ї по двоє-троє чоловік. 50 чоловік – це, можна сказать, знищили наше село. Наполовину знищили наше село,

– поділився Олександр.

Тетяна Лукашова втратила двох членів родини – 43-річну доньку Свєту та зятя Вову, йому за місяць мало виповнитися 48.

Двоє діток осталось. Внук помагав тут розбирати завали. Допомагав виносити,

– каже жінка.

На місці трагедії 24 Канал також став свідком моторошної ситуації: з мішка із тілом зазвучала мелодія "Червона калина" – це рідні намагалися додзвонитися тим, кого забрала Росія.

Дивіться відео 24 Каналу з села Гроза (обережно – чутливий контент!)

Влада допоможе постраждалим

Керівник Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко розповів, що Росія била по цивільних. "Представники майже кожної домівки зібралися в маленькому кафе в цьому селищі. Кафе-магазин, можна його так назвати. Близько 60 осіб, тобто представники майже кожної домівки. Вони поминали похованого свого родича. Це всі цивільні люди. Це жодної військової особи, жодного навіть правоохоронця. Всі місцеві мешканці", – уточнив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що люди отримають допомогу.

Цей населений пункт невеличкий, фактично в кожну сім'ю сьогодні терорист приніс таку біду. Нами на місці утворено штаб. Після цього прильоту пошкоджено близько 25 будинків, із завтрашнього дня (тобто із 6 жовтня, – 24 Канал) буде надаватися допомога, щоб ліквідувати наслідки,

– пообіцяв чиновник.

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Що буде далі

На Харківщині протягом трьох днів, із п'ятниці 6 жовтня по неділю 8 жовтня, буде жалоба. Прокурори вже порушили справу стосовно воєнного злочину Росії. СБУ відпрацьовує версію, що міг бути навідник, адже кафе-магазин дуже маленькі, а удар (імовірно, "Іскандером") був дуже точним.