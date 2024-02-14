Загинули жінка з сином і майбутня мама, – Зеленський відреагував на обстріл Селидового

Вночі Росія вдарила по лікарні у місті Селидове на Донеччині. Удар прийшовся по пологовому відділенню і забрав життя 3 людей.

Зеленський згадав про черговий воєнний злочин окупантів у вечірньому зверненні і пообіцяв, що країна – агресорка обов'язково відповість за нього, передає 24 Канал.

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Ворог прицільно бив по місту

Глава держави наголосив, що росіяни жорстоко обстріляли Селидове. Вони били саме по цивільній інфраструктрі – житлових будинках, звичайних забудовах і лікарні. Зокрема, у медзакладі на момент обстрілу перебувало майже 150 пацієнтів.

Три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним і близьким! Обов’язково російська держава отримає відповідь на цей удар,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що вночі окупанти двічі атакували місто ракетами С-300. Перший обстріл противник здійснив близько 23:00 13 лютого. Відомо, що ворожі снаряди поцілили у 5-поверхівку, внаслідок чого 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю. Кілька людей зазнали поранень, серед них – діти.

Вже після першої години ночі окупанти вдарили вдруге. Цього разу основний удар прийшовся по лікарні, а саме по пологовому відділенню. Як наслідок – загинули троє людей. Серед них – 38-річна вагітна жінка та 36-річна матір із сином 9 років.

Ще 13 осіб отримали поранення. Серед них – четверо дітей з 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження. Найстаршому постраждалому – 76 років, а наймолодшій – 6 місяців. Станом на 17:00 14 лютого пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершилися.

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