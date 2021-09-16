Обстріл Щастя і поранення мера: прокуратура відкрила кримінальну справу

Слідство встановило, що 16 вересня 2021 року вранці російські окупанти з мінометів обстріляли місто Щастя Луганської області. Через атаку ворогів керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця поранили осколками.

Чоловіка госпіталізували до медзакладу. За інформацією Операції об'єднаних сил, він отримав осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму, але його стан оцінюють як задовільний.

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Крім того, бойовики завдали руйнувань будинку одного з місцевих мешканців. Пошкодили дах будинку, стіни, вікна, а також цивільні автомобілі.

Результати обстрілів Щастя / Фото Луганської обласної прокуратури

Як розвиваються слідчі дії

За фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Правоохоронці наразі оглядають місця події. Також тривають першочергові слідчі дії, встановлюють обставини та причетних до злочину людей.

Обстріли на сході України: останні новини

Влітку 2021 року на Донбасі загострилася ситуація. В ОБСЄ повідомили, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів у вересні зростає.

Окупанти від початку вересня вбили 4 українських захисників, а поранили 36.

Російські військові використовують танки та артилерійські системи калібрів 152 міліметрів та 122 міліметри. Ця зброя заборонена згідно із мінськими домовленостями.

У Спільному центрі з контролю та координації повідомили, що загострення може бути пов'язане із виборами у Росії.

Бойовики все частіше обстрілюють цивільну інфраструктуру.

Щастя обстріляли вперше з 2016 року.