Російський обстріл балкера на Одещині: у мережі показали відео начебто з борту Kmax Ruler
13 листопада 2023, 11:38Читать новость на русском
Росіяни продовжують терор цивільного судноплавства. 8 жовтня агресор завдав ракетного удару по балкеру під прапором Ліберії.
Внаслідок обстрілу загинув лоцман. Також зазнали поранення троє членів екіпажу та працівник порту. У мережі оприлюднили відео начебто з борту цього судна, пише 24 Канал.
До речі Лоцман, що загинув під час атаки на судно під прапором Ліберії, – українець, – Гуменюк
Наслідки обстрілу цивільного судна
На оприлюднених кадрах видно наслідки обстрілу. Зокрема, серйозні пошкодження судна. Там обвалилася частина стелі, розбиті вікна й багато уламків. Ймовірно, пошкоджене обладнання.
До речі, напередодні російські телеграм-канали опублікували відео удару по балкеру Kmax Ruler. Переглянути кадри можна тут.
Пошкоджене судно: дивіться відео
Що відомо про атаку на судно під прапором Ліберії
- Ввечері 8 листопада в Силах оборони Півдня повідомили, що Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.
- Зазначили, що ракета ворога влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт.
- Внаслідок обстрілу загинув лоцман. Поранення зазнали 4 людей. Зокрема, працівник порту і 3 членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Одного з них госпіталізували.
- "Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", – наголосили в Силах оборони.
- Згодом керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що загиблий лоцман – громадянин України. Він працював у Адміністрації морських портів.
- Також Наталія Гуменюк відзначила, що судно пошкоджене доволі серйозно.
- Капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко заявив, що росіяни прицільно били по кораблю.
"Це 100 % акція направлена на те, щоб налякати цивільних судновласників, капітанів, щоб судна в порти України не ходили", – заявив Риженко.