Російський обстріл балкера на Одещині: у мережі показали відео начебто з борту Kmax Ruler

Росіяни продовжують терор цивільного судноплавства. 8 жовтня агресор завдав ракетного удару по балкеру під прапором Ліберії.

Внаслідок обстрілу загинув лоцман. Також зазнали поранення троє членів екіпажу та працівник порту. У мережі оприлюднили відео начебто з борту цього судна, пише 24 Канал.

До речі Лоцман, що загинув під час атаки на судно під прапором Ліберії, – українець, – Гуменюк

Наслідки обстрілу цивільного судна

На оприлюднених кадрах видно наслідки обстрілу. Зокрема, серйозні пошкодження судна. Там обвалилася частина стелі, розбиті вікна й багато уламків. Ймовірно, пошкоджене обладнання.

До речі, напередодні російські телеграм-канали опублікували відео удару по балкеру Kmax Ruler. Переглянути кадри можна тут.

Пошкоджене судно: дивіться відео

Що відомо про атаку на судно під прапором Ліберії