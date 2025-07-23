Понад 220 тисяч жителів залишились без електрики, – Зеленський про удар по Сумах
- 22 липня російські війська вдарили по об'єкту "Сумиобленерго", залишивши понад 220 тисяч абонентів без електрики.
- Зранку 23 липня більшу частину електропостачання вдалося відновити, Зеленський подякував ремонтним бригадам.
Ввечері 22 липня російські війська вдарили по об'єкту "Сумиобленерго". Внаслідок ворожого обстрілу понад 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Які наслідки атаки на Сумщині?
Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 липня, на Сумщині тривають відновлювальні роботи після удару російських дронів.
Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення,
– написав президент.
Під час атаки російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. За словами Зеленського, через пошкодження об'єктів понад 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики.
На щастя, вранці 23 липня більшу частину постачання вдалося відновити, а станом на зараз електрику майже повністю повернули.
Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі,
– підсумував Володимир Зеленський.
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Нагадаємо, в середу, 23 липня, у Стамбулі має відбутися третій етап мирних переговорів між Україною та Росією. На порядку денному – обговорення обміну полоненими та повернення викрадених дітей.