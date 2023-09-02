Назавжди в строю: внаслідок обстрілу Сумщини загинув капітан поліції Руслан Фараонов

Російські загарбники вкотре атакували Сумщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинув капітан поліції Руслан Фараонов.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловив свої співчуття родині загиблого. У Руслана Фараонова лишилися 2 доньки.

Цікаво Знав кілька іноземних мов і був неймовірним винахідником: на фронті загинув Борис Чубін

Внаслідок ворожого обстрілу загинув слідчий

Клименко розповів, що 2 вересня внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУНП в Сумській області, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією.

У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім'ю неодмінно попіклуються,

– наголосив міністр.

Він додав, що прикордоння Сумщини щодня перебуває під вогнем росіян. Лише упродовж минулого тижня зафіксували 187 обстрілів, унаслідок яких загинули 3 людини, а ще 16 – зазнали поранень.

"Загиблий був людиною честі та гідності, справжнім професіоналом своєї справи. Йому було лише 32 роки, без батька залишилось двоє дітей та велика родина. Невимовний біль та смуток від втрати у серцях колег-правоохоронців. Схиляємо голови у скорботі та будемо пам'ятати завжди", – зазначили у Нацполіції.

У Сумській ОВА розповіли, що ворог гатив з артилерії. Загалом зафіксували 10 вибухів. Окрім Руслана Фараонова, ще четверо цивільних мешканців зазнали поранень. Двоє з них – діти.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Пораненим надається вся необхідна допомога, молимося за їх найскоріше одужання. Спрямовуємо свої сили й гнів до ворога на допомогу нашим захисникам. Нелюди відповідатимуть за кожне відібране життя", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого правоохоронця.

Варто прочитати У Полтаві поховали пілотів, які розбились на гелікоптерах Мі-8: фото з прощання

Втрати України у війні: останні новини