Черговий теракт країни-терориста росії, – у Зеленського відреагували на обстріл Торецька

російські окупанти скоїли черговий терористичний акт, обстрілявши місто Торецьк у Донецькій області. Жертвами атаки ворога знову стали мирні люди, після чого в Офісі Президента закликали визнати росію країною-спонсором тероризму.

росіяни обстріляли мирний район Торецька

На кривавий обстріл Торецька відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Коментуючи удар по Торецьку, він написав, що це черговий теракт країни-терориста росії.

Це важливо росія фабрикує докази теракту в Оленівці: у розвідці США розповіли подробиці

Єрмак наголосив, що росіяни обстріляли мирний район, внаслідок чого загинули та отримали поранення люди.

Скільки ще має бути жертв, щоб світ визнав росію країною-спонсором тероризму?,

– написав Єрмак.

Що відомо про удар по Торецьку

У четвер, 4 серпня, близько 11:00 окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що ворожа атака забрала 8 життів мирних мешканців.

росіяни обстріляли Торецьк з артилерії. Унаслідок обстрілу ще 4 людей отримали поранення. Серед них відразу троє дітей.

Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу було скупчення людей. Також загарбники пошкодили церкву й поранили священника.

Україна вже тривалий час добивається, щоб росію визнали країною-спонсором тероризму. Підставою для цього стала серія терактів, які росія скоїла в Україні. Зокрема, обстріл ТРЦ у Кременчуці, удар по Вінниці й Часовому Яру та недавнє вбивство українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки.

Сенат США наприкінці липня ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму. Та політолог Андрій Вігірінський заявляв, що шанси надання росії відповідного статусу доволі низькі.

Дізнайтесь більше – росія обстріляла Торецьк: дивіться відео