Окупанти вдарили по трубопроводу з аміаком на Харківщині: в ОВА розповіли, яка ситуація зараз

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти ввечері 5 червня вдарили про трубопроводу з аміаком. Ситуація у сусідніх населених пунктах контрольована, а хмара аміаку сунула на окуповані частини Донецької та Луганської областей.

На Харківщині окупанти ледь не спричинили чергову екологічну катастрофу, вдаривши по трубопроводу з аміаком неподалік від Куп'янська. Про це Синєгубов розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про обстріл трубопроводу

Поцілили у аміакопровід окупанти близько 20:00 5 червня. Прорив трубопроводу, що супроводжував магістральну станцію газопроводу "Тольятті-Одеса" стався поряд з селом Западне, і на місце аварії відразу ж вирушили ДСНС, Нацполіція та усі місцеві військові адміністрації. У Харківській області також підготували евакуаційні автобуси, адже у випадку високого рівня аміаку у повітрі в зоні ризику опинилися б щонайменше 10 000 місцевих жителів.

Та, на щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани, і екологічної катастрофи вдалося уникнути. Після вимірювань виявилося, що рівень аміаку в селі Масютівка, що поряд з трубопроводом, становить 7 нанограмів на кубометр за граничної норми у 10 нанограмів.

Тим часом у Куп'янську аміак у повітрі взагалі не зафіксували. Синєгубов заявив, що ситуація у підконтрольних Україні населених пунктах стабільна.

Хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей,

– заявив голова Харківської ОВА.

Також Синєгубов повідомив, що задля запобігання можливим витокам аміаку у майбутньому на станції перекриті всі вентилі. Він додав, що "якщо не буде повторних обстрілів, то і повторних витоків не буде".

Загроза витоку аміаку все ще існує

Та голова ОВА зазначив, що аміакопровід проходить буквально на лінії фронту, тому жодних гарантій, що його знову не атакують, немає. Усі місцеві служби приведені у стан підвищеної готовності та розроблені плани евакуації. А у випадку найгіршого сценарію Харків вже готовий прийняти 3,5 тисячі людей.

"Якщо буде повторна аварія, то, звичайно ж, я прошу дослухатися до вказівок органів влади, до офіційних джерел і ми будемо інформувати про порядок дій місцеве населення", – підсумував Синєгубов.

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