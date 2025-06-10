Це серйозно ускладнює роботу: яку нову тактику обрала Росія під час обстрілів

Росіяни випробовують новий спосіб застосування засобів ураження. Наприклад, бойова частина сучасних "Шахедів" зараз дорівнює міцності керованої авіаційної бомби типу КАБ 250.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що ворог намагається максимально здешевити свої авіаційні атаки. Тому віддає перевагу дронам, а не ракетам.

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Ворог працює на перспективу

Наприклад, одна ракета "Кинджал" коштує щонайменше 10 мільйонів доларів. КАБ – значно дешевший, а дрони-камікадзе – дешевші, ніж два попередні засоби. Саме їх використовує ворог для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО та досягти цілей в ураженні.

Прильоти по території столиці чи по півдні зумовлені тим, що ворог має чимало ресурсів, щоб гарантовано продавлювати нашу систему протиповітряної оборони. Зараз росіяни шукають можливості для масштабування,

– підкреслив військовий експерт.

Це означає, що в майбутньому таких дронів моє стати більше. Якщо ми додамо до них ще "дрони-обманки", то зрозуміємо, що окупанти можуть мати тотальну перевагу саме в цій компоненті.

Ба більше, на дрони-камікадзе інколи починають встановлювати реактивні двигуни, або використовують їх на надвисоких висотах, коли вони прямують до цілі. Це серйозно ускладнює роботу наших мобільних вогневих груп,

– додав Владислав Селезньов.

Отже, викликів справді стоїть дуже багато, потрібно шукати шляхи для їхнього розв'язання. Одним з таких може стати використання легкомоторної авіації, яка оснащена відповідними засобами ураження.

Росія переносить виробництво у КНДР

Одним з варіантів є руйнування ворожих підприємств на території Росії. Адже окупанти критично залежать від певних механізмів, елементів, які є складовими "Шахедів". Руйнування виробництва допоможе Україні.

Ворог це розуміє. Недарма були повідомлення про домовленості між Москвою та Пхеньяном щодо перенесення частини виробництва "Шахедів" на територію Північної Кореї. Це логічний крок,

– зауважив Владислав Селезньов.

У Пхеньяні є відповідні промислові потужності, навчений технічний персонал. За умови відповідної оплати цих процесів, доступу до технологій, передачі відповідних складників – не буде проблем створити ті самі дрони. Тому обсяги виробництва можуть зрости.

Українцям варто серйозно ставитися до повітряних тривог. Порівнюючи атаки дронами у попередні роки й зараз, стає очевидно, що вони більш масштабні. Ворог шукає можливості, щоб завдавати максимального ураження і використовувати для цього дешеві засоби.

Нагадаємо, внаслідок атаки Росії на Україну 10 червня є жертви та руйнування. Пошкоджено 8 з 10 районі столиці. Найбільше уражень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.

Також під масованим ударом перебувала Одеса. Там є влучання безпілотників у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.