У Повітряних силах розповіли деталі ранкової атаки Росії: чому збили лише половину ракет
Вранці 15 лютого Росія масово обстріляла Україну. Внаслідок атаки є суттєві руйнування у різних містах нашої країни.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що силам протиповітряної оборони під час атаки ворога вдалося знищити 13 ракет з 26. Серед них крилаті, балістична і керовані авіаційні ракети.
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Чому вдалося збити лише половину ракет
Ворог завдавав ударів з району Енгельса стратегічною авіацією. Також з моря були випущено дві ракети "Калібр", з російського фрегата з району Новоросійська.
Крім цього, Юрій Ігнат повідомив про можливе використання північнокорейських ракет KN-23, уламки яких раніше уже були знайдені та задокументовані в Україні. Однак тип ракети можна буде визначити на 100%, після того, як знайдуть відповідні докази.
Із загалом 26 ракет було знищено 13. Такий результат зрозумілий, бо велика кількість сьогоднішніх ракет атакували по балістичній траєкторії. Зокрема 6 балістичних, також дві С-300,
– розповів Юрій Ігнат.
Обстріл України 15 лютого: головне
- Вранці 25 лютого Україною почала ширитись тривога. Країна-агресорка провела комбіновану ракетну атаку. Ворожі цілі летіли на Київ, також були влучання у Запоріжжі, Львові, на Хмельниччині та Полтавщині. Ракети збивали й над іншими областями. Загалом ворог застосував 26 засобів, з них 13 вдалося збити.
- За попередніми даними, ворог атакував Львів з ракет "Калібр". Внаслідок удару травмовано троє людей. Є пошкодження будинків, офісних приміщень. Відомо, що одна з ракет влучила в електричну підстанцію в одному з житлових кварталів міста. Виникла пожежа.
- Неподалік Києва у Бучанській громаді через збиття ракети утворилася велика вирва. Внаслідок падіння уламків пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Там вибиті вікна, пошкоджений дах. На щастя, обійшлось без загиблих.
- На Хмельниччині повідомили про ушкодження цивільних об'єктів. Вранці 15 лютого ракети маневрували між Львівською та Хмельницькою областями, їхній курс змінювався. Вибух пролунав близько 7 ранку.