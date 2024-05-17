Уламки російського дрона пошкодили один з енергооб'єктів на Вінниччині, – Міненерго
Джерело:Міненерго
У ніч проти 17 травня росіяни випустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Уламки одного із безпілотників потрапили по енергооб'єкту на Вінниччині.
Окрім Вінницької області, сили ППО відбивали російську атаку ще у 4 областях, а саме у Харківській, Полтавській, Одеській та Миколаївській.
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Унаслідок атаки на Вінниччині без світла були тисячі людей
Попередження про застосування Росією ударних БпЛА надійшло від Повітряних сил приблизно о 22:00 16 травня. Атаку дронами здійснювали групами у різних напрямках із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.
Загалом окупанти запустили 20 "Шахедів". Уламок одного із цих безпілотників пошкодив у Вінницькій області обладнання енергетичного об’єкта.
Через це знеструмленими були понад 23 тисячі споживачів у 4 населених пунктах. На щастя, енергетики більшість із них заживили уже вранці.
Уночі також лунали потужні вибухи на Полтавщині. Жодних руйнувань інфраструктури там не було зафіксовано. Щонайменше 6 дронів уночі атакували Харківщину. Там потужні вибухи і загоряння розпочалися близько опівночі. А у межах Миколаївської області Повітряні сили знищили 1 безпілотник.
На щастя, інформація про постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки не надходила.
Російські обстріли: останні новини
- Росія продовжує щодня обстрілювати Україну. Так, 14 травня вона вдарила КАБами по Харкову 7 разів. Унаслідок атаки поранення отримали люди та зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
- 13 травня росіяни запустили 18 дронів-камікадзе. На щастя, ППО знищили усі безпілотники у межах 8 областей.
- А напередодні, 12 травня, росіяни спрямували свій удар по фермі на Харківщині. На жаль, цього разу були жертви серед мирного населення.