Понад 2 години боролися за життя: показали фото 8-річного Володі, якого вбив "Кинджал"

Внаслідок цинічною атаки росіян по території України на Івано-Франківщині загинув хлопчик. Йому було всього 8 років, коли російська ракета обірвала його життя.

Медики боролися за життя протягом 2 годин, але безуспішно. Ворожа ракета прилетіла прямо на подвір'я будинку, де мешкав хлопець.

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Хлопчика вразила ракета "Кинджал"

Під час російської атаки української території "Кинджалами" 8-річний Володя Балабаник перебував на подвір'ї. Туди прилетіла російська ракета, внаслідок чого хлопець отримав численні поранення осколками.

Медики за лічені хвилини прибули до Володі. Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Протягом 2 годин лікарі боролися за його життя. Однак, на жаль, вони не змогли врятувати Володю.

Наступні два дні, 12 і 13 серпня, у Коломийській громаді оголошено днями жалоби за загиблим хлопчиком.

Загиблий від "Кинджалу" Володя / Управління освіти Коломийської міської ради

Росія атакувала Україну "Кинджалами"