Понад 2 години боролися за життя: показали фото 8-річного Володі, якого вбив "Кинджал"
Джерело:Івано-Франківська ОВА
Внаслідок цинічною атаки росіян по території України на Івано-Франківщині загинув хлопчик. Йому було всього 8 років, коли російська ракета обірвала його життя.
Медики боролися за життя протягом 2 годин, але безуспішно. Ворожа ракета прилетіла прямо на подвір'я будинку, де мешкав хлопець.
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Хлопчика вразила ракета "Кинджал"
Під час російської атаки української території "Кинджалами" 8-річний Володя Балабаник перебував на подвір'ї. Туди прилетіла російська ракета, внаслідок чого хлопець отримав численні поранення осколками.
Медики за лічені хвилини прибули до Володі. Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Протягом 2 годин лікарі боролися за його життя. Однак, на жаль, вони не змогли врятувати Володю.Зверніть увагу! Наступні два дні, 12 і 13 серпня, у Коломийській громаді оголошено днями жалоби за загиблим хлопчиком.
Загиблий від "Кинджалу" Володя / Управління освіти Коломийської міської ради
Росія атакувала Україну "Кинджалами"
- Близько 10 години ранку Повітряні Сили повідомили про тривогу. Російські війська запустили по Україні 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К.
- Ракети запустили з Тульської та Ліпецької областей. Вони заходили в повітряний простір України з північного напрямку та прямували на південний-захід у район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області.
- ЗСУ вдалося знищити одну з них в межах Київської області. Відомо, що уламки впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі та на приватне домоволодіння.
- Ціллю запуску "Кинджалів" по Івано-Франківщині, ймовірно, був аеродром "Коломия". Під прицілом були пілоти, які вчитимуться літати на F-16.
- Одна з ворожих аеробалістичних ракет влучила по території приватного будинку в Коломийському районі. Внаслідок цього і загинув Володя.
- Експерт висловив думку, що можливо окупанти хотіли поцілити по монументу "Батьківщина-мати", на якому нещодавно почали встановлювати тризуб. Ціллю могла бути й штаб-квартира СБУ.