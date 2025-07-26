"Усі об'єкти уражені": Росія зробила цинічну заяву після нічної атаки на Україну

Вночі 26 липня Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Після нічного терору окупанти зробили заяву та підбили підсумки.

Про це повідомило Міноборони ворога, передає 24 Канал.

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Що сказали в Росії про обстріл?

У ніч проти 26 липня Росія продовжила терор мирного населення України. Так, наслідки атаки ліквідовують у кількох областях. Відомо про жертв, постраждалих та руйнування.

Водночас Міноборони окупантів зробило цинічну заяву щодо атаки. За їхніми словами, вони нібито вразили "підприємства військово-промислового комплексу України, де виготовляють комплектуючі для ракетного озброєння, а також боєприпаси та вибухові речовини"

Мета удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені,

– цинічно заявили загарбники.

Ворог зазначив, що бив високоточним озброєнням великої дальності та ударними безпілотниками. Проте, варто зауважити, що вдарили росіяни саме по цивільних об'єктах, де вбили мирних жителів.

Зокрема, у Дніпрі загинуло троє людей внаслідок атаки. Також відомо про шістьох поранених та руйнування. В області, у Кам'янському, вщент знищено ТЦ "Епіцентр".

Крім того, від обстрілу ще з ночі потерпають Суми та область. Там ворожі дрони, КАБи та ракети вразили критичну інфраструктуру. Частина міста та області наразі без світла. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівки.