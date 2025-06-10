Не всі з дронів: Зеленський назвав кількість "Шахедів", якими атакувала Росія

У ніч проти 10 червня росіяни здійснили масовану атаку на Україну, зокрема, постраждали Київ, Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина. Володимир Зеленський пояснив, що не всі з 315 дронів, якими атакував ворог, були "Шахедами".

Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що ворог використав для обстрілу України

Уночі 10 червня Росія атакувала українські міста 322 засобами повітряного нападу. Ворог запускав безпілотники різних типів з кількох напрямків, – Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Президент України підкреслив, що серед 315 дронів, якими вдарили росіяни, понад 250 були "Шахедами". Інші – безпілотники-імітатори різних типів. Ворог також використав ракети KN-23 та крилаті ракети "Іскандер-К".

Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них понад 250 – "Шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва,

– пояснив український лідер.

У Повітряних силах зазначили, що станом на 09:00 ППО знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені.

Унаслідок масованого обстрілу ворога зафіксовано влучання в 11 локаціях, а падіння уламків – у 16 локаціях. Основним напрямком удару був Київ. У столиці є пошкодження в 7 з 10 районів, також є постраждалі.