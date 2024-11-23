Енергетики відновили лінію живлення окупованої ЗАЕС: критична загроза триває

Енергетики відновили одну з пошкоджених ліній живлення Запорізької АЕС після ворожих обстрілів. Ситуація залишається критичною, а станція потребує деокупації для гарантування безпеки.

Українські енергетики відновили роботу високовольтної лінії, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Міненерго та Енергоатом.

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Як енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

Це стало можливим попри постійні ворожі обстріли, які раніше пошкодили цю лінію. Завдяки наполегливій праці фахівців станція тепер живиться від двох ліній електропередач, що дозволяє підтримувати енергоблоки в стані холодного зупину.

Протягом цього тижня ЗАЕС двічі опинялася на межі повного блекауту. Через обстріли з боку російських окупантів енергетики довгий час не могли отримати доступ до місця пошкодження для ремонту. Однак навіть за таких умов вдалося відновити подачу електроенергії, уникнувши значних ризиків для ядерної та радіаційної безпеки.

Якою залишається ситуація на ЗАЕС

Ситуація на станції залишається надзвичайно критичною. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що лише повернення ЗАЕС під контроль України може гарантувати її безпечну експлуатацію.

Зверніть увагу! Наразі російські обстріли та дії окупантів створюють катастрофічні ризики не лише для України, а й для всього європейського регіону. Керівник "Енергоатому" Петро Котін зазначив, що атаки ворога ставлять під загрозу стабільність енергосистеми та життя мільйонів людей.

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб забезпечити негайну деокупацію Запорізької атомної станції. Без повернення повного контролю над найбільшою в Європі АЕС ризик масштабної ядерної катастрофи зберігається.