Не "Іскандер": поліція назвала тип ракети, яку використала Росія для удару по Запоріжжю

Російські окупанти 9 серпня атакували Запоріжжя. Внаслідок чергового терористичного обстрілу є загиблі та поранені.

Правоохоронці задокументували наслідки влучання по обласному центру. Росіяни використали для атаки ракету Х-35.

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Внаслідок атаки є загиблі

Увечері 9 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання сталось займання господарської будівлі. Працівники ДСНС оперативно загасили пожежу. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у:

довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах,

інших об'єктах цивільної інфраструктури.



Вибухова хвиля вибила вікна / Фото поліції Запорізької області

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та профільні служби. Унаслідок ракетного удару загинули двоє мирних мешканців, ще одна жінка померла вночі у лікарні.

Дев'ятеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів росіян. За цим фактом слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження,

– розповіли у поліції.

Правова кваліфікація – "порушення законів та звичаїв війни".



Внаслідок атаки є жертви та постраждалі / Фото поліції Запорізької області

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