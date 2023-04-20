Російські окупанти обстріляли села на Запоріжжі: загинуло подружжя

Ворог щодня завдає смертоносних ударів по містах та селах вдовж лінії фронту, не даючи спокійно жити мирним людям. Зокрема, внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули чоловік та жінка.

У четвер, 20 квітня, глава Запорізької ОВА Юрій Малишко констатував, що підсумки сьогоднішнього дня не можна назвати радісними. Власне, окупанти вчергове засвідчили свою сутність терористів, атакувавши Малу Токмачку та Кам'янське.

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Наслідки терористичних дій Росії

Як зазначив глава Запорізької області, російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці. Йдеться про 54-річного чоловіка та його 65-річну жінку. Пара загинула на власному подвір'ї.

Вбили, травмували, понівечили долі мирних людей – підсумки терористичних ударів по лінії розмежування,

– заактував посадовець.

Також він додав, що під час артилерійського обстрілу у Кам'янському було травмовано 62-річну жінку. Відомо, що вона якраз-таки поверталася додому з хлібом для себе та сусідів.

Зверніть увагу! Малишко наголосив, що евакуаційна бригада відправила постраждалу в лікарню, де їй допомогу надають медики.

Окрім того, за його словами, Росія стовідсотково відповість за злочини проти України.

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Удари по Вугледару й Херсону