Атака Запоріжжя: росіяни вдарили по місту двома ракетами й трьома дронами
Джерело:Юрій Малашко
Російські загарбники вночі 22 серпня вчергове обстріляли Запоріжжя. Очільник ОВА Юрій Малишко розповів, що для цього окупанти застосували 2 ракети й 3 дрони.
Внаслідок цього в обласному центрі є пошкодження будинків. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки – немає.
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Окупанти знову обстріляли Запоріжжя
Малашко наголосив, що за минулу добу ворог наніс 96 ударів по 30 містах та селах Запорізької області. Також противник атакував і саме місто Запоріжжя.
Вночі по околицях обласного центру було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БпЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч,
– сказав він.
Очільник Запорізької ОВА запевнив, що наразі фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформація про постраждалих – не надходила.
У Повітряних силах розповіли, що ворог запустив "Іскандери"
Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловився щодо нічної атаки України російськими загарбниками. Він наголосив, що це була комбінована атака країни-агресорки.
"Ворог застосовував кілька ударних БпЛА типу "Шахед" і крилату ракету "Іскандер К"", – підкреслив він.
Наразі достеменно невідомо, чи застосував саме цей тип ракети ворог під час обстрілу Запоріжжя. Ігнат зазначив, що зараз дані уточнюються, а також як саме відбили атаку російських загарбників.
Що відомо про нічну атаку Запоріжжя
- У Запорізькій міській раді 22 серпня розповіли, що ворог атакував місто вночі. Так, внаслідок обстрілу отримали пошкодження 4 багатоповерхівки в обласному центрі.
- Наразі на місці працюють рятувальники та комунальники, які ліквідовують наслідки ворожої атаки. Крім того, там розмістили намети для того, щоб постраждалі після атаки змогли звернутися по допомогу з встановлення нових вікон.
- Варто зазначити, що у місцевій владі не повідомили, чим саме атакували місто загарбники. Тоді очевидці стверджували, що місто, ймовірно, атакували російсько-іранські безпілотники типу "Шахед".