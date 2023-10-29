Справа не лише в накопиченні зброї: понад місяць не було атак "Калібрами", до чого готуватися?

Ворог готується до обстрілів критичної інфраструктури України, накопичуючи для цього ракети, зокрема, типу "Калібр". Водночас проблеми з логістикою заважають росіянам почати атакувати енергетичні об'єкти нашої держави уже зараз.

У неділю, 29 жовтня, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповіли про ситуацію в Чорному морі та підготовку окупантів до ударів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Чому давно не було обстрілів "Калібрами"

Востаннє загарбники застосовували ракети морського базування типу "Калібр" по нашій державі 25 вересня. Тоді вони випустили 12 цілей по Одеській області з малого ракетного корабля та підводного човна, що базувались в акваторії Чорного моря. А саме в районі Феодосії та Новоросійська. ППО збила 11 відповідних ракет.

Відтоді минув понад місяць, за словами Плетенчука, це досить довгий проміжок часу. І першою причиною, чому окупанти витримують паузу, є той факт, що вони накопичують запаси ракет, бо їм їх просто-таки бракує.

Ракети морського базування ворог накопичує. Вони є високоточною зброєю та доцільні для застосування по енергетичних об'єктах,

– констатувала Гуменюк.

Однак потрібно ще й зважати на те, що в росіян з'явилось чимало проблем з логістикою після того, як Україна почала завдавати ударів по їхніх суднах в районі тимчасово окупованого Криму. Загарбникам доводиться маневрувати кораблями між Севастополем та Новоросійськом, аби уникнути "неприємностей".

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Ускладнює все ще той аспект, що Севастополь, як зазначають Плетенчук та Гуменюк, є єдиним пунктом, де ворог може завантажувати "Калібри". Порт у Новоросійську для цього не має можливостей – він не такий великий.

Завантаження "Калібрів" відбувається в Севастополі, лише в Севастополі. У Новоросійську немає достатньо великого причалу, аби розмістити всі кораблі. Деякі були вимушені були повертатись у Севастополь. Чи може Росія розбудувати можливості – важко сказати, але їх там зараз нема,

– наголосив речник ВМС.

Разом з тим спікерка Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня закликає усвідомлювати, що загроза нових масованих ракетних атак є реальною, проте у жодному разі не панікувати. Повітряні сили готуються до того, аби відбивати обстріли окупантів.

Які проблеми спіткали ворога в Чорному морі