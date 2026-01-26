Унаслідок російського обстрілу частина Харківщини без світла
- Унаслідок обстрілу 26 січня без світла залишилися Чугуїв та інші населені пункти Харківщини.
- Російські ракети пошкодили житлові будинки, школу та дитячий садочок у Харкові, є двоє постраждалих.
Росія увечері 26 січня атакували Харків та область. Унаслідок обстрілу низка населених пунктів Харківщини залишилася без світла.
Про це повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.
Що відомо про атаку?
Країна-терористка атакувала об'єкти критичної інфраструктури Харківської області.
Без світла Чугуїв та ще низка населених пунктів.
Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень,
– повідомила Галина Мінаєва.
До слова, проблеми зі світлом й у самому Харкові.
Росіяни запустили ракети по місту. Пошкоджено житлові будинки, школу та дитячий садочок. На жаль, є двоє постраждалих.
Останні атаки на Україну
На Київщині ввечері 26 січня пролунали вибухи. Працювала ППО по російських безпілотниках. Вони постійно заходили в область у напрямку Києва.
Вдень серію сильних вибухів чули у Дніпрі. Монітори писали про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра, Павлограда та Солоного.
А вночі росіяни атакували Запорізький район, а саме Вільнянськ. Після обстрілу там почалася пожежа, повідомляли про пошкоджені багатоповерхівки. На щастя, постраждалих не було.