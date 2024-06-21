Як захистити Харків від обстрілів: Світан сказав, чи допоможе F-16

Численні українські джерела зазначають, що перші F-16 захищатимуть Харків від керованих авіабомб. Проте для того, аби виконувати завдання як на Харківському, так і на Східному напрямках винищувачі повинні входити у тріаду радара й ЗРК Patriot.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він назвав найефективніший спосіб захисту Харкова від КАБів.

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Спосіб захисту Харкова від обстрілів

На Харківщині питання запуску КАБів можна розв'язати за допомогою Patriot або SAMP/T. Одна пускова установка, 4 ракети, локатор та система управління – можуть виконати завдання знищення російських Су-34 у режимі ракетної засідки.

Ворожі винищувачі – бомбардувальники просто не зможуть підходити на дальність ближче 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення і поготів скидати КАБи.

Цим питанням можна зайнятися на лінії бойового зіткнення за допомогою ЗРК вздовж всієї лінії фронту. Нам дуже важливо відігнати російські літаки,

– мовив військовий експерт.

За його словами, з цим можуть впоратися зенітно-ракетні війська, якщо буде достатня кількість ЗРК. Водночас F-16 посилять напрямок.

Я не впевнений, що саме Харків прикриватимуть перші F-16. Навряд чи відразу після прибуття F-16 в Україну до лінії боєзіткнення зможе підійти радар чи Patriot,

– зауважив Світан.

На думку льотчика-інструктора, перші F-16 виконуватимуть завдання секторального прикриття повітряного простору в Центрі або на Заході України як системи протиповітряної оборони. Потім, коли зайде принаймні одна бригада, а це близько 40 літаків, їй буде поставлене завдання разом з радарами й системами ППО перекрити один з напрямків.

Глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Україна повинна отримати довгоочікувані винищувачі F-16 цього літа. Американська авіація дозволить підвищити ефективність наявної західної зброї, яка використовувалася з літаків радянського зразка.