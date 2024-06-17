Перерва в тиждень закінчилася: росіяни обстріляли дитячий табір у Харкові

Проти ночі 17 червня Харків знову був під обстрілами. Близько опівночі ворог ударив по Шевченківському району.

Цього разу ворог вибрав ціллю порожній дитячий табір. На щастя, постраждалих не було, повідомляє кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Проте внаслідок удару один із корпусів було розбито. Також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі.

Читайте також Повернулися, – а хати нема: як подружжя дивом вижило після удару КАБа на Харківщині

Росіяни б'ють КАБами

Сьогодні діти не можуть повноцінно ні вчитися, ні відпочивати, тому в таких місцях немає великого скупчення дітей і дорослих. Через це будівля дитячого табору була порожня та обійшлося без жертв і постраждалих.

Перерва у тиждень закінчилася. Ми рахуємо всі дні без ударів, дуже швидко звикаємо жити в тиші, в умовному спокої. Хоча підсвідомо більшість все ж таки очікує почути звуки вибухів. На жаль, так працює наша психіка,

– наголосила Черненко.

Росіяни цього разу завдали ударів по Харкову КАБами. Проте обстрілів по місту з С-300 немає з того моменту, як українські сили дали відсіч пусковим установкам, з яких з Бєлгородської області здійснювались удари.

Основна атака по Харкову, зокрема по Шевченківському, Київському, Салтівському районах, відбувається саме КАБами.

Руйнують села

Також постійно обстрілюється Харківська область. За минулу добу, 16 червня, є четверо поранених.

Один з обстрілів КАБАми – в селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі, де є троє поранених. Серед них вагітна жінка, чоловік і 13-річний хлопчик. Усі вони були госпіталізовані в стані середньої важкості.

Також ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Унаслідок ударів КАБами по приватних будинках було поранено 60-річного чоловіка.

Якщо в Пісках-Радьківських пошкоджено багато приватних будинків, то в Подолах цілих будівель залишилось дуже мало. Це село постійно перебуває під обстрілами,

– наголосила кореспондентка.

Також близько 2:30 17 червня окупанти вдарили по селу Борівське Ізюмського району. На щастя, постраждалих немає, але є зруйновані будинки.

Ворог продовжує завдавати ударів по Харкову та області