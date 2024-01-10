Росіяни вдарили по цивільних у Харкові: скільки постраждалих внаслідок атаки

Російська армія пізно ввечері 10 січня вдарила до Київському району Харкова. Повідомляється, що був прильот по цивільному об'єкту, є постраждалі.

Мер міста заявив, що вірогідність жертв серед людей, що перебували на об'єкті висока. Удари по цивільному об'єкту було нанесено з району Бєлгорода.

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Російський терор

Ввечері 10 січня російську окупанти вкотре почали обстрілювати Харків – за попередньою інформацією, ворог використав ракети С-300. Місцева влада повідомила, що було влучання по Київському району Харкова.

О 23:17 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок російського терору постраждало 9 осіб. Загиблих немає. Медики надають всю необхідну допомогу. У поліції додали, що серед постраждалих всі цивільні. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт. Є загорання авто, щодо постраждалих – інформація встановлюється,

– зазначили в ОВА.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що на парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо, є руйнування будівлі. На місті працюють відповідні служби.

23:59 Олег Синєгубов наголосив, що росіяни влучили біля готелю у середмісті Харкова двома ракетами. Станом на цей момент кількість постраждалих – 10 людей.

Він зазначив, що одна людина – у тяжкому стані, одна – отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. За словами глави ОВА, серед постраждалих – журналісти турецького видання, котрі мешкали у готелі.

Олег Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває. Рятувальники продовжують боротися з пожежею.

Обстріли Харківщини