Росіяни вдарили по цивільних у Харкові: скільки постраждалих внаслідок атаки
Російська армія пізно ввечері 10 січня вдарила до Київському району Харкова. Повідомляється, що був прильот по цивільному об'єкту, є постраждалі.
Мер міста заявив, що вірогідність жертв серед людей, що перебували на об'єкті висока. Удари по цивільному об'єкту було нанесено з району Бєлгорода.
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Російський терор
Ввечері 10 січня російську окупанти вкотре почали обстрілювати Харків – за попередньою інформацією, ворог використав ракети С-300. Місцева влада повідомила, що було влучання по Київському району Харкова.
О 23:17 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок російського терору постраждало 9 осіб. Загиблих немає. Медики надають всю необхідну допомогу. У поліції додали, що серед постраждалих всі цивільні. Двоє з них перебувають у важкому стані.
Триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт. Є загорання авто, щодо постраждалих – інформація встановлюється,
– зазначили в ОВА.
Мер міста Ігор Терехов заявив, що на парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо, є руйнування будівлі. На місті працюють відповідні служби.
23:59 Олег Синєгубов наголосив, що росіяни влучили біля готелю у середмісті Харкова двома ракетами. Станом на цей момент кількість постраждалих – 10 людей.
Він зазначив, що одна людина – у тяжкому стані, одна – отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. За словами глави ОВА, серед постраждалих – журналісти турецького видання, котрі мешкали у готелі.
Олег Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває. Рятувальники продовжують боротися з пожежею.
Обстріли Харківщини
- Росіяни ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову, обстрілявши дитячий лікувальний оздоровчий центр. Пошкодження зазнали будівля медичного призначення, їдальня. Також значні руйнування є на території комплексу, адже основні прильоти відбулись по ній. На щастя, заклад був пустий.
- Окупанти вдосвіта 8 січня завдали удару по будівлі професійно-технічного училища та дитячої залізниці "Мала Південна". Вона є символом та серцем Харкова. Варто зазначити, що "Мала Південна" займається вихованням молодих залізничників, навчає їх теорії та практики функціонування залізничного господарства, а також допомагає їм у подальшій профорієнтації.
- Того ж дня одна з ворожих ракет атакувала Зміїв у Чугуївському районі – там зруйновано приватний будинок, під завалами опинилися люди.