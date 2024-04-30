У Харкові внаслідок обстрілу загинув залізничник
Росія постійно криє вогнем прифронтові території. Зокрема, під ворожим ударом знову опинився Харків, внаслідок обстрілу загинув залізничник.
Внаслідок обстрілу Харкова загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. В Укрзалізниці висловили щирі співчуття рідним та зобов'язалися забезпечити фінансову та соціальну підтримку синові загиблого і родині.
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Ворог вдарив по інфраструктурі
Крім цього, поранення зазнала ще одна залізничниця.
Ще одну залізничницю поранено, їй надається вся необхідна медична допомога,
– мовиться в повідомленні.
Ворог продовжує атакувати інфраструктуру України. Загиблого внаслідок удару по Холодногірському району Харкова звали Олександр. 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Про це розповів начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. Він зазначив, що чоловік був на роботі, коли Росія завдала удару.
Крім цього, постраждало ще четверо цивільних людей. Сусідню будівлю фактично зруйновано.
Росія не буде захоплювати Харків
- Ворог від початку повномасштабного вторгнення хотів захопити Харків, однак зараз росіяни не будуть цього робити. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому пани змінились.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас в ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру.
- За словами Сирського, українські сили спостерігають за збільшенням кількості російських сил, які перегруповуються на Харківському напрямку. У відповідь наші військові посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.