Пошкоджені будинки й загиблий собака: наслідки вибухів на складі феєрверків у Харкові

У Харкові один з ворожих боєприпасів влучив у склад з феєрверками. Не зважаючи на те, що місто постійно зазнає обстрілів, а також на заборону під час воєнного стану використовувати феєрверки, в Харкові працювали кілька магазинів з піротехнікою. Проте там продавали не піротехнічну продукцію.

Про це розповіла 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, пожежа була такою масштабною, а вибухи такими потужними, що пів міста бачили "салют", а решта харків'ян його чули.

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В Харкові дотримувались заборони використання піротехніки, і навіть на Новий рік не запускали феєрверків.

"Харків'яни жартують з цієї ситуації, що хоч і з запізненням, але "відсвяткували з салютом" Новий рік", – повідомила кореспондентка.

Склад підірвали з РСЗВ "Смерч"

Бійцям ДСНС довелося працювати в складних умовах, адже окрім детонації феєрверків, була дуже морозна ніч. А пожежа була настільки масштабною, що ліквідували її до 4 ранку.

Правоохоронці обстежили територію і з'ясували, що під час вибуху уламки розлетілися на дуже велику відстань.

У приватному секторі поряд побило дахівки. Частини піротехніки прилетіли у землю. А в одному з домоволодінь вбило собаку. Пощастило, що немає людських жертв та поранених,

– наголосила Анна Черненко.

Від самого складу та будівель поряд нічого не залишилось, тому що феєрверки вибухали із середини приміщення. Їх фрагменти розкидало довкола.

"На щастя, поранених і тут не має. Охоронці, почувши вибухи, відійшли від приміщення і викликали рятувальників, а потім спостерігали за видовищем, якого давненько в Харкові не було", – зауважила вона.

Володимир, працівник підприємства, яке постраждало, розповів, що склад повністю знищено, даху немає. В будівлях поряд повилітало скло з вікон. Під час вибуху літали навіть шлакоблоки.

Про влучення у склад піротехніки в Харкові: дивіться відео

Влучили в цивільне підприємство

Одразу після вибуху росіяни у своїх телеграм-каналах почали писати, що це вони підірвали якийсь склад нібито боєприпасів.

Проте правоохоронці, які працювали ніч і ранок, зазначили, що на місці вибухів не було жодних складів ані з вибуховою продукцією, ані якоїсь військової техніки – лише цивільне підприємство.

На місці ми бачимо залишки піротехнічних виробів, тому усе місто чуло саме ці вибухи. Тільки після того, як припинились вибухи і загасили пожежу рятівники, поліція мала можливість відпрацювати,

– зазначила речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

За словами Анни Черненко, охоронці складу казали, що планували запустити ці феєрверки на честь нашої перемоги. Але вони вибухнули трошки раніше, отож доведеться купувати нові.

Ситуація в Харківській області: коротко