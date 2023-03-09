Уламок влучив у кіоск: деталі смертоносного обстрілу Херсона
Джерело:Херсонська ОВА
Російські окупанти 9 березня вдарили ракетами по зупинці у Херсоні. Крім того, уламки від боєприпасу влучили у крамницю, що була поруч.
На жаль, без жертв не минулося, – загинули 3 людини. Що відомо про цинічний акт терору росіян – розповідає 24 Канал.
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У кіоску загинула жінка: деталі смертоносного удару
Вранці очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, що російські загарбники 9 березня вкотре обстріляли Херсон. Зокрема окупанти влучили у зупинку громадського транспорту на площі Корабельній.
Смертоносний снаряд влучив у зупинку в Херсоні / Фото "Суспільне Херсон"
Наразі відомо, що внаслідок обстрілу зупинки загинули 3 людини. Чоловік та жінка стояли на зупинці, коли туди поцілив снаряд. Ще одна жінка померла від уламка ракети, який влучив у кіоск.
Також є інформація про щонайменше 2 постраждалих. Станом на 13:00 обстріли міста продовжуються.
У Херсонській ОВА поділилися кадрами з місця подій. "На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту", – зазначили у повідомленні.
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Масований удар окупантів 9 березня: коротко про головне
- Уночі 9 березня ворог здійснив масовану ракетну та дронову атаку по території України. Загалом окупанти здійснили 81 пуск ракет та 8 пусків безпілотників.
- Українським силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 дрони. У ході нападу множинних ударів зазнала Дніпропетровська область.
- На Львівщині ворожа ракета влучила у два житлові будинки – є 5 загиблих. Серія вибухів прогриміла у Харкові.
- Водночас по столиці загарбники били "Кинджалами". В Одеській області постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури.