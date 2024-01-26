Ракети мають надзвичайно руйнівну силу, – Гуменюк розповіла про використання росіянами С-300

Окупанти продовжують тероризувати Херсон. В ніч на 26 січня росіяни обстріляли місто ракетами з установок С-300. Це – надзвичайно небезпечна зброя.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що окупанти вишукують різні варіанти тиску на правий берег Херсонщини. Вони тероризують мирне населення регіону.

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Регулярно обстрілюють правобережжя

Як наголосила Гуменюк, окупанти регулярно завдають ударів по правобережжю Херсонщини зі ствольної артилерії, з реактивних систем залпового вогню тощо. Також росіяни запускають ракети із зенітних ракетних комплексів С-300.

Нагадаю, що вони використовують ракети с С-300 у нетиповий спосіб. Це – зенітні ракетні комплекси, споряджені ракетами класу "земля – повітря" для ураження повітряних цілей. А використовують вони їх за принципом "земля – земля". Ці ракети мають надзвичайну руйнівну силу,

– сказала Гуменюк.

Росіяни якраз вдарили цими ракетами по Херсону в ніч на 26 січня. Вже відомо про зруйнований дитячий садочок та пошкоджений торговельний центр. Окупанти регулярно запускають ці ракети по житлових приміщеннях, об'єктах цивільної інфраструктури тощо.

Ситуація на Херсонщині: коротко