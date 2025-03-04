"Там, де є життя": журналістка назвала цілі ворожих ударів у Херсоні

Обстріли росіян Херсону тривають постійно. Зазвичай під ударами опиняються об'єкти соціальної та житлової інфраструктур. Водночас місцева адміністрація постійно докладає зусиль, щоб убезпечити людей від ворожих атак та надати їм допомогу.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зазначивши, що росіяни намагаються уразити, зокрема, "Пункти незламності", аптеки, магазини тощо. Також 2 березня окупанти атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого є загиблий і 9 поранених.

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Ворог запускає розвіддрони

"Росіяни влучають там, де є життя. Постійно ціляться по пунктах роздачі волонтерської допомоги. Тому волонтери змушені постійно змінювати своє місце розташування", – відзначила Вірлич.

Ворог, за її словами, запускає розвіддрони, які відстежують такі пункти. Як би херсонці не намагалися акуратно ставиться до відвідування таких закладів, все одно там більш-менш постійний потік людей.

Відповідно точки роздачі гуманітарної допомоги мають постійно переміщуватись, змінювати локації, дні видачі і не публікувати цю інформацію у відкритих джерелах.

Місцеві адміністрації намагаються дбати про те, щоб людям, які живуть у найбільш небезпечних мікрорайонах Херсона – Антонівка, Острів та інших – час від часу доставляли питну воду і гарячу їжу. Особливо після великих обстрілів,

– наголосила журналістка.

Попри те, що вже прийшла весна, навіть в Херсоні, що розташований на півдні, ще доволі холодно. Тому людям потрібно зігрітися, відійти від стресу у безпечному місці. Відповідно в місті постійно тривають заходи щодо створення таких умов для людей.

Місцеві адміністрації, волонтери дбають про те, щоб люди мали можливість також виїхати з міста. Організатори змушені постійно дублювати контакти для виїзду, адже росіяни, за словами Євгенії Вірлич, слідкують абсолютно за всім.

Нагадаємо, що серед безлічі проблем, які мають жителі правобережжя Херсонщини, це відсутність електроенергії через обстріли росіян. Особливо потерпають від атак Бериславський та Дніпровський райони та сам Херсон. Також є мікрорайони, де світла немає багато місяців, проте енергетики не можуть підключити живлення через постійні обстріли.

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