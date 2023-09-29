Діти бачили, як загинула їхня мати, – Хлань розповів про російські обстріли Херсона

Останні дні окупанти інтенсивніше обстрілюють Херсонщину. Ворог нещадно гатить по правобережжю абсолютно з усіх видів озброєння.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що кількість снарядів, які випускають росіяни за добу, наближається до 700.

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Застосовують загарбники, зокрема, керовані авіабомби. Якщо раніше вони скидали 2 – 3 КАБи, то нині – близько 50. Також ворог обстрілює житлові квартали.

Так окупанти 28 вересня вдарили по Херсону. Унаслідок обстрілу загинули 3 жінки.

Одна з жіно – мати, діти якої були безпосередніми свідками того, як влучив снаряд. І їхня мама загинула на місці. Діти це все бачили. Це таке життя в Херсоні,

– сказав Хлань.

Нині у Херсоні вкрай небезпечно перебувати на відкритому просторі. Уранці 29 вересня під обстріл потрапили комунальники, які вивозили сміття. Постраждали двоє чоловіків. У одного із них травми кінцівок, а в іншого – контузія та скалкове поранення. Їх ушпиталили.

"Ці ситуації, коли люди просто працюючи в Херсоні, потрапляють під обстріл – не перший випадок. Ситуація напружена і вкрай небезпечна", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Під обстріли уже потрапляли, зокрема, бійці ДСНС, які приїздили на допомогу після атак, та комунальники, які прибирали місто.

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Що робити у разі обстрілу

Мешканцям територій, які обстрілюють окупанти, радять не перебувати на вулиці. Краще бути ближче до будівель. Коли ворог починає гатити, треба терміново шукати укриття чи ховатися у приміщенні.

А ще краще, у тих населених пунктах, які потерпають зараз від нещадних обстрілів окупантів, евакуйовуватися у безпечніші регіони. Зараз оголошена евакуація із населених пунктів на узбережжі Дніпра. Особливо стосується людей з малолітніми дітьми,

– зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Однак є люди, які категорично відмовляються їхати. Їм треба максимально дотримуватися правил безпеки.

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