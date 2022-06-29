Знищують так само, як і Сєвєродонецьк: росіяни гатять по Лисичанську касетними снарядами

Окупанти ведуть наступ на Лисичанськ, що на Луганщині. Ворог обстрілює місто касетними боєприпасами. До лікарень продовжують доставляти людей, які дістали поранення.

Про надзвичайну складну ситуацію в місті розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що поранення у 20 людей – дуже серйозні.

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Серйозні травми отримали люди, які прийшли за водою

До Краматорська госпіталізували трьох місцевих жителів, які просто прийшли поповнити запаси води. У Дніпрі медики допомагають 2 дітям – 14 та 15 років, які теж були у черзі за водою 27 червня.

Ще кількох лисичан доправили до Львова. Ушкодження у травмованих – здебільшого важкі.

Ситуація в Лисичанську нагадує Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай порівняв теперішню ситуацію в Лисичанську з тим, що раніше було в Сєвєродонецьку. На початку штурму обласного центру займався будинок за будинком.

Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків,

– розповів Гайдай.

Дивіться фото Лисичанська після обстрілів / Фото Сергія Гайдая:

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