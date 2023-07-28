"Бавовна" відмінусувала кілька "Оніксів": чи продовжить ворог обстрілювати Одесу
Результативна робота українських захисників по пунктах зосередження зброї ворога має потрібний ефект. Зокрема, росіяни перестали використовувати "Онікси" в атаках.
Про це 24 Каналу сказала Керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Водночас ризик повітряних атак із застосуванням одночасно різних типів ракет залишається.
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"Джанкойська бавовна цілком очевидно відмінусувала трошки "Оніксів", оскільки ми побачили, що наступними днями вони не використовували подібне озброєння, протикорабельні ракети, хоча продовжували атакувати портову інфраструктуру. Але у них залишається ще балістика, зокрема "Іскандер-М", берегові комплекси, які розташовані у достатній дальності для досягання, наприклад, Одещини", – наголосила речниця.
У росіян є також багато ракет Х-22, які вони модернізують до рівня Х-32.
Наталія Гуменюк про ризики обстрілів Одещини: дивіться відео
Обстріли портової інфраструктури
Абсолютно очевидно, що з моменту виходу Росії із зернової ініціативи та проголошення її намірів мати зернову монополію, країна-терористка почала активно обстрілювати портову та сільськогосподарську інфраструктури Одеської області. Вона має намір виключити Україну як постачальника зерна і функціонера морської транспортної системи.
Ситуація на Одещині: останні новини
- У ніч на 27 липня ворог потужно вдарив по Одесі під час грози. Є влучання у порт, загинув охоронець.
- Внаслідок атаки російських терористів на область 24 липня семеро людей постраждали. П'ятьох поранених госпіталізували, один з госпіталізованих у важкому стані в реанімації.
- У ніч проти 21 липня російські військові вкотре атакували ракетами Одеську область. Цього разу ворог влучив у склад з горохом і ячменем. Фотограф Костянтин Ліберов побував на місці влучання та зробив фото наслідків страшного теракту.