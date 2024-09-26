Катков пояснив, чому росіяни більше використовують балістичні ракети, ніж крилаті

Росія здійснила 26 вересня чергову атаку по території України аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал". Зазвичай цю зброю ворог застосовує під час комбінованих атак, проте сьогодні надав перевагу виключно балістиці.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що віддати перевагу саме балістичним ракетам росіян змусили українські сили, які демонструють високу ефективність. Також він пояснив, що може захистити Україну від балістичних ракет.

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Ворог теж вміє рахувати

Насправді Росія час від часу застосовує "Кинджали" і не у межах загальної генеральної атаки. Це може бути пов'язано, на думку Каткова, з розвідкою цілей, яку вони проводять.

Ворог не б'є "Кинджалами" аби кудись, адже використання цих ракет дуже дороговартісне,

– пояснив головний редактор Defense Express.

Також атаці "Кинджалами" 26 вересня передувала доволі довга, виснажлива атака безпілотниками типу "Гербера" та "Шахед". Тому наразі, за його словами, можливо говорити про те, що ворог використовує такі атаки, зокрема, для розкриття місцеперебування зенітно-ракетних комплексів України і взагалі розташування структури протиповітряної оборони.

Важливо розуміти, що росіяни дійсно стали менше використовувати крилаті ракети і почали більше застосовувати балістичні. Це пов'язано з тим, що Україна у питанні боротьби з крилатими ракетами демонструє дуже високу ефективність,

– наголосив він.

Відповідно до зведень командування Повітряних сил, середній відсоток їхнього збиття становить приблизно 85.

В цьому сенсі ворог теж вміє рахувати кошти, і йому стає не вигідно використовувати крилаті ракети. До того ж деякі зразки ракет, наприклад, "Калібри" знищуються майже стовідсотково,

– відзначив Олег Катков.

Водночас для збиття балістичних ракет необхідно мати такі комплекси як Patriot у версії PAC-3 або SAMP/T. Кількість їх в Україні потроху стає більшою.

"Проте маємо розуміти, що в світі немає стільки систем Patriot, щоб прикрити ними кожен клаптик України. До того ж до кожного комплексу Patriot необхідно, щоб йшли комплекси середньої дальності, а до них – комплекси ближньої зони, адже лише Patriot захиститися неможливо", – наголосив він.

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