Тактика залякування: чому росіяни змінюють підходи до обстрілів

В Інституті вивчення війни зазначають, що окупанти експериментують з обстрілами України. Та ціль експериментів – доволі очевидна.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що росіяни хочуть "пробити" захист України. За останній рік, як партнери почали надавати західні засоби ППО, він дуже посилився.

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Росія проводила різні практики. Росіяни запускали дешеві ударні БпЛА, а потім застосовували велику кількість крилатих ракет. Так ворог сподівався на те, що українські військові перезаряджатимуть системи й що в цей час начебто "не працюватиме" ППО.

Останнє, те, що ми бачимо, це с синхронізація балістичних та крилатих ракет, сподіваючись, що вони зможуть "пробити дірку" через систему Patriot чи SAMP/T, яка збиватиме ці балістичні ракети й водночас не зможе відповідати на крилаті ракети,

– сказав Нарожний.

Він зауважив, що Повітряні сили ЗСУ збивають близько 90% усіх загроз.

Усе, аби залякати

Росіяни регулярно гатять по Харкову. Та це – більше тактика залякування, адже ворог використовує ракети С-300 та С-400. Вони не розраховані для використання по наземних цілях. Така зброя має інерціальну систему наведення. Чим більша дальність – тим зменшується точність цих ракет.

"Це більше терористичні атаки. Вони сподіваються знизити моральний, бойовий дух нашої армії, цивільного населення. Для того, щоби залякати, щоби народ тиснув на нашу владу, що "треба йти домовлятися з ворогом" тощо. Ми бачимо, що це не вдається", – наголосив військовий експерт.

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