900 КАБів і 300 "Шахедів" за тиждень: Зеленський показав наслідки ударів по українських містах

За останній тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "Шахедів" і понад 40 ракет для ударів по Україні.

Зупинити російський терор можна лише єдністю світу в підтримці України та тиску на Росію за війну. Про це написав Володимир Зеленський.

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Російські війська не припиняють обстрілювати Україну

Зранку 29 вересня російські військові завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Окупанти атакували місто щонайменше 13 керованими авіабомбами.

Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці,

– повідомив президент.

Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів. Зеленський також подякував всім службам, які оперативно відреагували й надали потрібну допомогу людям, наразі триває розбір завалів.

Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "Шахедів" і понад 40 ракет,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент також показав наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя, Сум, Кривого Рогу, Одещини, Харкова, Херсонщини та Донеччини. Усі ці міста та регіони зазнавали російських атак упродовж останнього тижня.

Зеленський показав наслідки російського терору: дивіться відео

Нагадаємо, днем раніше, 28 вересня, російські військові двічі вдарили по лікарні в Сумах. Внаслідок ворожого авіаційного удару загинуло 10 людей, а поранення різного ступеня тяжкості зазнали 22 людини.