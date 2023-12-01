Розслаблятися точно не варто, – у ГУР оцінили загрозу обстрілів узимку

Росія продовжує тероризувати територію України ракетними обстрілами. У ГУР МО розповіли, чого українцям варто очікувати взимку.

Представник пресслужби ГУР Міноборони України розповів, що для українців зима цього року буде такою ж важкою, як і минулого.

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Які прогнози в ГУР

Речник зазначив, що ще нещодавно основними цілями противника була портова та зернова інфраструктури, а також енергетичний сектор.

Водночас окупанти здійснюють велику кількість терористичних атак на територію України. Щодня росіяни завдають численних ракетних ударів.

За словами Андрія Юсова, під ударом найбільше перебувають цивільна інфраструктура та економічний потенціал.

Він також пояснив, що наразі Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Станом на зараз робота із західними партнерами стосовно цього питання триває.

Що у ГУР порадили українцям

Розслаблятися точно не варто. Тобто повербанки треба дістати та протерти, а генератори – зарядити. Все підготувати,

– заявив речник.

Представник пресслужби ГУР також наголосив на тому, що підготовка до цьогорічної зими триває.

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