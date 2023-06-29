Росія вночі вдарила по околицях Запоріжжя: яка ситуація в місті
Джерело:Анатолій Куртєв
У Запорізькій області ввечері 28 червня кілька разів оголошували повітряну тривогу. Також сирени лунали двічі у ніч на 29 червня. Причиною була загроза застосування балістичного озброєння російськими загарбниками.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що зараз відбувається у місті. Він також повідомив про ситуацію в області.
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У Запоріжжі вночі було гучно
Як повідомляють очевидці, у Запоріжжі вночі люди чули вибухи. Анатолій Куртєв заявив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях міста. Він назвав поточну ситуацію у Запоріжжі стабільною.
Станом на ранок ситуація у місті стабільна. Міські служби працюють у штатному режимі,
– написав Куртєв.
За його словами, протягом минулої доби правоохоронцям надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури в Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. 28 червня загарбники обстріляли з артилерії позиції ЗСУ біля Гуляйполя, Левадного, Ольгівського, Чарівного та Залізничного. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Левадного.
За інформацією "РІА-Мелітополь", загарбники вдарили по Запоріжжю ракетою С-300. Росіяни випустили її з території тимчасово окупованого Токмака. Очевидці зафільмували її політ, а також записали звуки вибухів.
Окупанти запустили С-300 у бік Запоріжжя: відео "РІА-Мелітополь"
Звуки вибухів у Запоріжжі: відео "РІА-Мелітополь"
Росіяни постійно тероризують Запоріжжя
- Нагадаємо, у ніч на 20 червня окупанти провели наймасованішу атаку обласного центру. Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у розмові з 24 Каналом припустив, що загарбники у такий спосіб хотіли створити паніку серед цивільного населення та активізувати потенційних колаборантів.
- На щастя, тоді обійшлося без жертв. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що росіяни поцілили по популярному місцю відпочинку, а також обстріляли майно та техніку фермерського господарства.