Росія вночі вдарила по околицях Запоріжжя: яка ситуація в місті

У Запорізькій області ввечері 28 червня кілька разів оголошували повітряну тривогу. Також сирени лунали двічі у ніч на 29 червня. Причиною була загроза застосування балістичного озброєння російськими загарбниками.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що зараз відбувається у місті. Він також повідомив про ситуацію в області.

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У Запоріжжі вночі було гучно

Як повідомляють очевидці, у Запоріжжі вночі люди чули вибухи. Анатолій Куртєв заявив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях міста. Він назвав поточну ситуацію у Запоріжжі стабільною.

Станом на ранок ситуація у місті стабільна. Міські служби працюють у штатному режимі,

– написав Куртєв.

За його словами, протягом минулої доби правоохоронцям надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури в Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. 28 червня загарбники обстріляли з артилерії позиції ЗСУ біля Гуляйполя, Левадного, Ольгівського, Чарівного та Залізничного. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Левадного.

За інформацією "РІА-Мелітополь", загарбники вдарили по Запоріжжю ракетою С-300. Росіяни випустили її з території тимчасово окупованого Токмака. Очевидці зафільмували її політ, а також записали звуки вибухів.

Окупанти запустили С-300 у бік Запоріжжя: відео "РІА-Мелітополь"

Звуки вибухів у Запоріжжі: відео "РІА-Мелітополь"

Росіяни постійно тероризують Запоріжжя