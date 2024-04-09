Нова тактика ворога: Федоров розповів особливості ракетних обстрілів росіян

Останні ракетні обстріли ворога відзначилися нелюдяною тактикою. Спершу росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі, потім, після приїзду рятувальників, ще раз запускають ракети в те саме місце.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів 24 Каналу, що поліція міста обмежує рух кварталів, куди здійснюються прильоти. Також він додав, що в місті та області діють Пункти незламності для людей, чиї будинки постраждали внаслідок обстрілів ворога.

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Тактика ворога

За словами Федорова, 5 квітня в Запоріжжі ворог бив спершу по промисловому об’єкту, потім, коли з’їхались поліцейські, рятувальники та журналісти для фіксації руйнувань, розбору завалів та допомоги цивільним, через 40 хвилин росіяни завдали наступний удар і постраждали ті люди, які приїхали на допомогу. Така тактика зараз прослідковується в Харкові, Запоріжжі.

Наразі Національна та Патрульна поліції відпрацьовують нові алгоритми дій щодо обмеження руху цілих кварталів, куди здійснюються прильоти ворожих ракет для того, щоб якомога більше цивільних людей убезпечити в цих надзвичайно складних ситуаціях,

– зазначив глава Запорізької ОВА.

Пункти незламності

Зараз в Запоріжжі працює 380 Пунктів незламності. Федоров повідомив, що два тижні тому в них була проведена інвентаризація. Пункти незламності мають дві функції:

перша функція – запуск їхньої роботи через 4 годин після початку блекауту для надання мешканцям міста можливості доступу до інтернету, мобільного зв’язку, електроенергії та гарячого чаю;

друга функція – це мобільні Пункти незламності, які оперативно розгортають на місці ворожих обстрілів у випадку пошкодження цивільної інфраструктури, щоб дати можливість жителям міста відчути себе в якомусь приміщенні, перевести подих і зрозуміти, куди рушити далі.

Обидва напрямки цих Пунктів незламності зараз працюють. Така тенденція зараз є та буде продовжуватись,

– зауважив глава Запорізької ОВА.

Останні ракетні обстріли росіян