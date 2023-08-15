Окупанти починають міняти тактику, – Ашурбеков розповів про особливості обстрілів Запоріжжя

Російські загарбники почали змінювати тактику атак на Запоріжжя. Зараз ворог повернувся до обстрілів обласного центру та прифронтових громад з комплексів С-300.

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу, що, ймовірно, окупанти відновили запаси С-300 після того, як ЗСУ знищили попередні.

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Зміна тактики ворога

Аскад Ашурбеков зазначив, що раніше росіяни атакували Запоріжжя далекобійними ракетами, зокрема, "Іскандерами", а Гуляйполе – важкими керованими авіабомбами. Зараз вони повернулися до обстрілів з С-300.

Сьогодні ми бачимо зміну тактики. Вони повернулися до моделі обстрілів обласного центру та прифронтових громад з комплексів С-300. Думаю, це пов'язано з тим, що, можливо, вони поновили запаси цих пускових установок після того, як ЗСУ знищили попередні,

– сказав він.

Тому ворог намагається маневрувати, щоб обійти нашу систему протиповітряної оборони і загалом ЗСУ.

Ашурбеков про особливості обстрілів Запоріжжя: дивіться відео

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