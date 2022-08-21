На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада: є ризик порушення норм радіаційної безпеки
Джерело:Енергоатом
Запорізька АЕС, яку окупували російські військові, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Систематичні обстріли з боку окупантів спричинили ризик для безпечного функціонування атомної станції.
Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин
В Енергоатомі розповіли подробиці обстрілів Запорізької АЕС та руйнування, які завдали російські окупанти. Загарбники почали систематично обстрілювати ЗАЕС у серпні.
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Повідомляється, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Унаслідок цього один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.
Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека,
– йдеться у повідомленні.
Ще один обстріл ЗАЕС відбувся 6 серпня, через що на ЗАЕС було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.
"11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. 13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750)", – повідомили в Енергоатомі.
Попередній обстріл ЗАЕС відбувся 20 серпня, внаслідок якого пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Як зазначили в Енергоатомі, в будівлі вибиті вікна.
Що відбувається на ЗАЕС
- російські військові 4 березня захопили Енергодар та окупувала Запорізьку АЕС, влаштувавши стрілянину на атомній станції. У серпні ситуація на ЗАЕС стала вкрай напруженою.
- росіяни постійно обстрілюють атомну станцію. На початку місяця було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Окрім того, під час обстрілу російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.
- У ГУР МО попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. Нещодавно росіяни несподівано оголосили "вихідний" на станції. Також у розвідці повідомляли, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.
- Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС. У Києві наголошують, що будь-яка місія на ЗАЕС може потрапити тільки через територію, яку контролює Україна.
- Зауважимо, що росія відкрито погрожує підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти замінували атомну станцію.
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