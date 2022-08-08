росіяни зацікавлені в постійній роботі Запорізької АЕС, – експертка з ядерної безпеки

російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоб залякати людей. Насправді вона потрібна загарбникам ціла та робоча.

Про це заявила 24 каналу незалежна експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, окупанти мають проблеми у Криму після влучання ЗСУ у "вишки Бойка".

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"окупанти зацікавлені в роботі Запорізької АЕС"

Кошарна зазначила, що російські загарбники вже декілька днів обстрілюють Запорізьку АЕС. Водночас російські ЗМІ стверджують, що це роблять українські військові.

На її думку, це шантаж і провокація. Окупанти так піднімають ставки, роблячи це завжди, коли у них не дуже хороші справи на фронті.

Насправді вони зацікавлені в Запорізькій АЕС, яка працюватиме,

– наголосила експертка з ядерної безпеки.

За словами Кошарної, окупанти мають проблеми у Криму після влучання ЗСУ у "вишки Бойка". Саме звідти газ йшов на теплові електростанції півострова, які працювали на газі.

Я думаю, що зараз із цими свердловинами проблеми, ресурсу немає. І для того, щоб забезпечити Крим електроенергією, їм потрібна ціла робоча Запорізька станція,

– заявила вона.

Вона зауважила, що російськими загарбниками це вже було заявлено і вони це робитимуть.

Кошарна про зацікавленість окупантів у постійній роботі Запорізької АЕС: дивіться відео

"Ставлять нас на межу ядерної катастрофи"

Кошарна розповіла, що обстрілами вони перебили розподільчі лінії електропередач напругою 150 кВ і 330 кВ, а також з'явилася інформація, що й напругою 750 кВ.

Це вони ще демонструють, що вони мають серйозні наміри відключити Запорізьку станцію від об'єднаної енергосистеми України,

– сказала експертка.

На її думку, російські окупанти так лякають, хоча від москви можна очікувати чого завгодно.

Вони ставлять нас на межу ядерної катастрофи – ось їхнє завдання,

– зазначила Кошарна.

Водночас експертка з ядерної безпеки впевнена, що бомбити реакторне відділення росіяни все ж не будуть.

Обстріли Запорізької АЕС: що відомо

російські військові 5 серпня знову обстріляли місто Енергодар у Запорізькій області. Ціллю окупантів укотре стала Запорізька АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Россі відреагував на дії окупантів та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи.

За даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.

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