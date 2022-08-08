росіяни зацікавлені в постійній роботі Запорізької АЕС, – експертка з ядерної безпеки
російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоб залякати людей. Насправді вона потрібна загарбникам ціла та робоча.
Про це заявила 24 каналу незалежна експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, окупанти мають проблеми у Криму після влучання ЗСУ у "вишки Бойка".
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"окупанти зацікавлені в роботі Запорізької АЕС"
Кошарна зазначила, що російські загарбники вже декілька днів обстрілюють Запорізьку АЕС. Водночас російські ЗМІ стверджують, що це роблять українські військові.
На її думку, це шантаж і провокація. Окупанти так піднімають ставки, роблячи це завжди, коли у них не дуже хороші справи на фронті.
Насправді вони зацікавлені в Запорізькій АЕС, яка працюватиме,
– наголосила експертка з ядерної безпеки.
За словами Кошарної, окупанти мають проблеми у Криму після влучання ЗСУ у "вишки Бойка". Саме звідти газ йшов на теплові електростанції півострова, які працювали на газі.
Я думаю, що зараз із цими свердловинами проблеми, ресурсу немає. І для того, щоб забезпечити Крим електроенергією, їм потрібна ціла робоча Запорізька станція,
– заявила вона.
Вона зауважила, що російськими загарбниками це вже було заявлено і вони це робитимуть.
Кошарна про зацікавленість окупантів у постійній роботі Запорізької АЕС: дивіться відео
"Ставлять нас на межу ядерної катастрофи"
Кошарна розповіла, що обстрілами вони перебили розподільчі лінії електропередач напругою 150 кВ і 330 кВ, а також з'явилася інформація, що й напругою 750 кВ.
Це вони ще демонструють, що вони мають серйозні наміри відключити Запорізьку станцію від об'єднаної енергосистеми України,
– сказала експертка.
На її думку, російські окупанти так лякають, хоча від москви можна очікувати чого завгодно.
Вони ставлять нас на межу ядерної катастрофи – ось їхнє завдання,
– зазначила Кошарна.
Водночас експертка з ядерної безпеки впевнена, що бомбити реакторне відділення росіяни все ж не будуть.Зверніть увагу! російські військові упродовж п'яти місяців тримають під контролем Запорізьку АЕС. Зараз міжнародні експерти починають сумніватись в тому, яку мету переслідує цим ворог.
Обстріли Запорізької АЕС: що відомо
- російські військові 5 серпня знову обстріляли місто Енергодар у Запорізькій області. Ціллю окупантів укотре стала Запорізька АЕС.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Россі відреагував на дії окупантів та назвав їх реальною загрозою ядерної катастрофи.
- За даними розвідки, окупанти замінували 2 енергоблоки станції та завезли на територію ЗАЕС військову техніку.
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