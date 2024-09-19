Застосовують майже все, що мають, – депутатка Запорізької районної ради про наслідки атак росіян

Росіяни другий день поспіль завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькі області. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зазначивши, що 17 вересня відбувся один з наймасштабніших обстрілів КАБами за останні 3,5 місяця.

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Щодня обстрілюють прифронтові регіони

Через обстріли, що відбулись за останню добу на Запоріжжі, загинула 74-літня жінка, також є троє поранених – дві 67-літні пенсіонерки і чоловік, який відмовився від госпіталізації. Постраждалим, за словами депутатки, надали необхідну допомогу. Зараз їхній стан є стабільним.

Наслідки цього обстрілу жахливі. Росіяни "стерли" приватні будинки, також поцілили в багатоквартирний двоповерховий будинок. Вже закінчилася пошуково-рятувальна операція. Людям, чиї будинки постраждали, обіцяють надати допомогу, зокрема, із залученням міжнародних партнерів,

– пояснила журналістка.

Ворог два дні поспіль бив КАБами по Комишуваській громаді і під атакою опинилось селище Юльївка Запорізького району, де також катастрофічні наслідки обстрілів – будинки зруйновані вщент.

Також окупанти майже щодня обстрілюють цивільне населення прифронтових регіонів Запорізької області з артилерії. Крім того, росіяни використовують для здійснення атак "Шахеди".

Росіяни для ударів по Запорізькій області застосовують майже все, що мають. Імовірно це може бути пов'язано з тим, що вони намагаються розширювати можливості для подальших бойових дій. Через це найбільше страждають саме прифронтові регіони,

– зауважила Аліса Сисоєва.

Що відомо про обстріли Запорізької області