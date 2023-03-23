Ударів по житлових забудовах може побільшати, – Жданов пояснив причину
Російські окупанти 22 березня вчергове обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Надалі тактика терору росіян може посилитись.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, через те, що у росіян закінчується високоточна зброя, вони почнуть використовувати менш точну, яку складніше, а подекуди й неможливо збити.
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Запаси росіян зменшуються
22 березня російські окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Поблизу не було жодних військових об'єктів. У Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області повідомили, що росіяни влучили по будинку з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
"Торнадо-С" – це боєприпас підвищеної дальності, який летить на 120 кілометрів. Його запускають із РСЗВ "Смерч" калібру 308 міліметрів. Росіяни часто використовують ці системи не лише по наших військах, але й по цивільних об'єктах,
– розповів військовий експерт.
Запаси дронів та ракет у Росії вже не такі великі, як були раніше. Зокрема ракети С-300, якими найчастіше обстрілювали Запоріжжя, зараз активно знищують наші військові. Крім того, пояснив Олег Жданов, кожна пускова установка має свій ресурс, а стільки ракет, скільки випустили росіяни, не витримає жодна з них. Тому Росія переходить на такі засоби, які в них зараз є й наявності. Мовиться також і про РСЗВ "Смерч".
Ймовірно, останні дати були визначені Росією для завдання по Україні повітряних або ракетних ударів. Але якщо ракети у них зараз в дефіциті, росіянам довелось стріляти із того, що було.
Олег Жданов про ракетний удар по Запоріжжю: дивіться відео
Тактика терору продовжиться
Олег Жданов звернув увагу на те, що у Росії закінчується високоточна зброя. Для того, щоб тиснути на українців, вони застосовують зброю, яка має дуже велике відхилення від розрахункової точки прицілювання. Тому зараз в Україні може побільшати вогневих ударів по цивільних об'єктах та житловій забудові.
В житловий квартал поцілити легше, ніж, наприклад, в об'єкт енергетичної підстанції,
– зазначив військовий експерт.
Через те, що у неточних ракет навісна траєкторія і кут вильоту менший за 45 градусів – її дуже важко визначити тими ж радіолокаційними станціями.
Чим можна боротися з реактивними снарядами
Єдина система, яка сьогодні теоретично може боротися з реактивними снарядами – "Залізний купол", наголосив Жданов. Це система ППО, яку використовують для боротьби з ракетами та реактивними снарядами, які запускають по території Ізраїлю.
Втім через позицію Ізраїлю отримати таку систему принаймні найближчим часом, на жаль, малоймовірно.
Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 каналу
Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо
- 22 березня приблизно об 11:30 мешканці Запоріжжя почули вибухи. У Запорізькій ОВА закликали прямувати до укриттів. Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстрілюють острів Хортиця.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок, в ОВА – повідомили про дві ракети. Всього, як сказав заступник мера Запоріжжя, у місті 22 березня прилетіло 7 чи 8 ракет.
- У США вважають, що ціллю росіян могли бути саме мирні люди. Адміністрація Джо Байдена не стала прямо звинувачувати Росію в ракетному ударі по цивільних у Запоріжжі, але заявила, що він "безумовно" узгоджується з попередніми подібними атаками.
- Станом на ранок 23 березня відомо про 34 постраждалих, 27 з них ушпиталені (серед них троє дітей). Одна людина загинула.